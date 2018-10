Mara Fasone ieri ha abbandonato il trono a Uomini e Donne perché non si sentiva a suo agio ed oggi su Instagram Gianni Sperti ha commentato in maniera (un po’ acida) la decisione della ragazza: “Finalmente una gioia, adios!” con tanto di hashtag #MeglioPerderleCheTrovarle e #Adios.

Gianni Sperti e Mara Fasone non hanno mai avuto un buon rapporto e nella puntata andata in onda oggi l’opinionista l’ha pure etichettata come “una principessa sul pisello”.

Ovviamente l’acidità di Sperti potrebbe essere giustificata dalla presunta relazione che Mara avrebbe ripreso con l’ex fidanzato, come alluso in puntata.

Ecco cosa successo:

“La puntata inizia con la notizia dell’abbandono del trono di Mara Fasone, eh si dopo tutto ciò che aveva rivelato settimana scorsa sull’ex, dopo alcune domande di Gianni Sperti, la (ormai ex) tronista si dice, a detta della Sig.ra De Filippi, di non essere in grado, o meglio che non sia il momento giusto per questa esperienza. – scrivono su News U e D – A detta della conduttrice perché Mara non ha voluto né fare video messaggi, né venire in puntata e nemmeno parlare con i suoi corteggiatori per dire quanto…domanda mia, perché??? Forse Gianni, la settimana scorsa ha toccato un tasto dolente, forse non erano solo i genitori che frequentavano ancora il suo ex, o forse chissà, ma qualcosa non quadra.”