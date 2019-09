Qualche settimana fa – rispondendo ad una domanda di Pio e Amedeo – Paola Barale ha fatto una battuta su Gianni Sperti.

“Le sopracciglia le aveva diverse allora. Te lo dico io cosa ci accomuna, la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista.”

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il ballerino ha risposto alla battuta/shade della sua ex moglie.

“Ero a studiare salsa cubana quella sera. Ho letto a posteriori sui social di questa battuta e sono andato a vedermi la puntata. Pio e Amedeo sono due comici riconoscibili proprio per la loro irriverenza e a me divertono tantissimo. Paola ha risposto in maniera ironica ed è stata bravissima come sempre… Mi piace pensare che la battuta sulle sopracciglia l’abbia fatta con l’ironia che la contraddistingue. Il ricordo che ho di lei è proprio questo: autoironica e divertente! P.S. Non ho mai fatto le sopracciglia né all’epoca né oggi.”

Gianni però ha anche voluto farci sapere che in “certe parti del corpo” non ha nemmeno un pelo.

“Dall’estetista ci vado non troppo spesso, ma solo per togliere alcuni peli in alcune parti del corpo, e qui mi fermerei…”

