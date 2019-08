Gianni Sperti non ci sta e dopo esser stato tirato in ballo da Mario Serpa nella catfight a distanza con Raffaella Mennoia, ha deciso di svuotare il sacco e di accusare duramente l’ex corteggiatore di falsità.

Gianni ha anche svelato alcuni retroscena della coppia, di quando – separatamente – lo chiamavano per parlar male l’uno dell’altro, per poi rimettersi insieme pubblicamente durante la promozione del primo libro di Claudio Sona.

“Se non ricordo male, il primo che si è rimesso insieme a Claudio dopo il polverone, con tanto di annuncio pubblico sottolineando così di credere ancora in lui, sei stato proprio tu. Gesto che mi spinse a decidere di smettere di seguirvi entrambi e di non rispondere più a chiamate e messaggi visto quello che dicevate a me l’uno dell’altro (fino a qualche giorno prima). Per non dimenticare!”