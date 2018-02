A pochi giorni dall’inizio della sessantottesima edizione del Festival, Gianni Morandi è stato confermato come ospite ufficiale.

Finalmente è arrivata l’ufficialità: Gianni Morandi sarà presente come ospite al Festival di Sanremo 2018, che a pochi giorni dal suo inizio si preannuncia uno dei più interessanti degli ultimi anni. Le indiscrezioni a riguardo, che già da qualche settimana circolavano sul web e non solo, hanno trovato conferma proprio in queste ore, grazie anche a uno scatto sui social che ritrae il direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni con il collega e amico Morandi.

Sanremo 2018: Gianni Morandi e la sua prima da ospite

L’eterno ragazzo, sempre pulito e sorridente. Proprio lui: l’intramontabile Gianni Morandi. Nel corso della sua lunga e ricca carriera, l’artista emiliano ha partecipato ben sei volte a Sanremo, a cominciare dal 1972 con Vado a lavorare, tornando poi nel 1980 con Mariù, nel 1983 con La mia nemica amatissima e vincendolo, finalmente, nel 1987 con Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri: il trio si presentò con Si può dare di più, che cosa lo diciamo a fare, fu un successo immediato. Gianni tornerà ancora nell’85 con Barbara Cola e nel 2000, come solista, con il brano Innamorato.

E se nel 2011 e nel 2012, invece, Morandi ha presenziato sull’Ariston come conduttore, ora è arrivata la volta di partecipare come ospite, anzi, super ospite. Ecco la foto postata da Claudio Baglioni con Gianni Morandi, scattata durante i preparativi del Festival:

Gianni Morandi e Claudio Baglioni: di nuovo insieme

Non sarà la prima volta che i due grandi cantanti si troveranno sullo stesso palco, sebbene questa volta i loro ruoli saranno diversi. I due, infatti, nel 2015, idearono insieme il progetto Capitani Coraggiosi, un duo che prese forma inizialmente quasi come una provocazione social, ma che incontrò fin da subito il favore del pubblico e di tanti colleghi. Con Claudio Baglioni, Gianni Morandi ha così cominciato una vera e propria avventura, che si è presto trasformata in un tour, un disco, un programma radiofonico e tanto altro ancora.

E chissà che ritrovarsi insieme sullo stesso palco di nuovo, non apra a parentesi future per qualche nuova collaborazione.

Fonte foto: https://www.facebook.com/claudiobaglioniofficial/