Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna: le date dei 16 concerti del cantante ‘tra le mura amiche’. Un’occasione per presentare anche un brano inedito?

Gianni Morandi annuncia un residency show al Teatro Duse di Bologna. Il cantante di Monghidoro sarà protagonista dal mese di novembre di 16 concerti ‘in casa’, per uno spettacolo intitolato appunto Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni.

Appuntamenti molto speciali da dedicare al suo pubblico più fedele, che potrebbe anche assistere alla presentazione in anteprima del nuovo brano inedito dell’artista. Ecco tutti i dettagli su Gianni Morandi al Teatro Duse.

Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna

In questa nuova serie di spettacoli l’artista ha deciso di presentare ancora una volta in versione acustica, semplice, intima, i suoi maggiori successi, quelli che ancora oggi accomunano tante generazioni.

Ma oltre la musica, i concerti al Duse saranno un’opportunità per ricordare e raccontare al pubblico i momenti più significativi della sua vita, con tanti aneddoti, incontri e sogni realizzati o ancora da realizzare.

Spiega il cantante: “C’è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti, la prima volta che ho cantato al Duse è stato nel 1964 e ricordo che mi tremavano le gambe. Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione“.

Le date dei concerti

Per il momento Gianni ha annunciato solo 12 dei 16 concerti previsti per questo residency show: si parte il 1° novembre 2019, per poi proseguire con il 2, il 3, il 7, il 14, il 21 e il 28 dello stesso mese, e il 5, il 12, il 20, il 21 e il 22 del mese di dicembre.

Le restanti quattro date saranno invece pianificate per i primi giorni del 2020. Aspettiamo nuove informazioni nelle prossime settimane.

