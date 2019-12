“Io devo scusarmi per quello che è successo prima, Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata”. Con queste parole Mara Venier si scusa a ‘Domenica In’ con il pubblico e con l’artista perché la linea è passata alla diretta speciale del Tg1, dedicata a Papa Francesco. “Chiedo scusa io, ma noi non siamo stati avvisati che avrebbero interrotto. Anche noi siamo stati colti di sorpresa. Avevamo dei minutaggi molto precisi”. Scuse ribadite anche in un post su Instagram. “Gianna torna nella seconda parte di Domenica In …..A dopo grande Gianna! Purtroppo mentre cantava hanno dato la linea al tg….” scrive Mara Venier e la cantautrice risponde: “Grazie, sei unica”.

Fonte