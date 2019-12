La puntata di oggi di Domenica In è stata suddivisa in due parti a causa di uno speciale di Rai Uno su Papa Francesco. A metà trasmissione, infatti, il programma di Mara Venier è stato bruscamente sfumato per da spazio ad un servizio su Papa Francesco in visita a Greccio, dove è situato il primo presepe vivente.

Domenica In è stata sfumata durante un’esibizione di Gianna Nannini e su Instagram Mara Venier ha confessato di essere “nera” per quanto accaduto.

Ovviamente Gianna Nannini è tornata a Domenica In anche dopo lo speciale sul Papa.