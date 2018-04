Gianna Nannini in tour: con Fenomenale la rocker attraversa l’Italia con i successi di Amore gigante.

Grande successo per Gianna Nannini, impegnata in giro per l’Italia con Fenomenale il Tour, la serie di concerti con i quali la cantante sta presentando i successi del suo ultimo album, Amore gigante. Non mancano ovviamente nella scaletta della rocker i grandi successi che hanno fatto la storia della sua carriera trasformandola in un’icona della musica italiana.

Gianna Nannini – Fenomenale il Tour, le date

Dopo le prime due date all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) del 29 marzo e quella del 30 marzo al Pala Prometeo di Ancona, il tour di Gianna Nannini proseguirà a Genova (RDS Stadium) il 3 aprile per fare poi rotta verso Montichiari (Pala George) dove la cantante si esibirà il 4 aprile.

Seguiranno poi le serate a Conegliano e Padova prima del grande appuntamento del Pala Lottomatica di Roma, in programma per il 10 aprile. Il giorno seguente Gianna Nannini porterà il suo tour a Livorno prima della seconda tappa major, ossia quella del 13 aprile ad Assago (Milano).

Il 14 aprile sarà il turno di Torino, poi Bari, Eboli e Acireale (21 aprile), tappa conclusiva del tour in terra italiana. Una serie di appuntamenti imperdibili per tutti i fan di una delle più grandi voci del panorama italiano.

Ecco tutte le date dei concerti in Italia del tour di Gianna Nannini:

29 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

30 marzo Ancona, Pala Prometeo

3 aprile Genova, RDS Stadium

4 aprile Montichiari, Pala George

6 aprile Conegliano (Tv), Zoppas Arena

7 aprile Padova, Kioene Arena

10 aprile Roma, Pala Lottomatica

11 aprile Livorno, Modigliani Forum

13 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

14 aprile Torino, Pala Alpitour

18 aprile Bari, Pala Florio

19 aprile Eboli (Sa), Pala Sele

21 aprile Acireale, Pal’Art Hotel

I biglietti per i concerti di Gianna Nannini sono in vendita su Ticketone.it.

