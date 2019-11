Parte da Nashville ‘La differenza’ di Gianna Nannini, il suo album di inediti che arriva in versione fisica e in digitale il 15 novembre, due anni dopo ‘L’Amore gigante’. Il nuovo album (Charing Cross Records Limited / Sony Music) è stato infatti realizzato nei Blackbird Studio di John McBride appunto a Nashville, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock e in questa scelta è implicito l”animo’ dell’album, come spiega l’artista: “Nelle mie radici c’è sempre stato un sangue bianco-nero, sono ripartita dal blues verso il soul e il rock alla mia maniera. Conny Plank mi diceva che ogni paese ha il suo blues, basta che lo si faccia, che lo si produca che lo si alimenti, nella propria cultura di appartenenza”.

