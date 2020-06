Gianna Nannini canta La donna cannone di Francesco De Gregori: la nuova cover per il progetto I Love My Radio.

Prosegue con grande successo il progetto I Love My Radio, per festeggiare i 45 anni dell’industria radiofonica italiana. Dopo Mare mare cantata da Elisa e Quando interpretata da Marco Mengoni, arriva in radio il 15 giugno un’altra grande cover: La donna cannone di Francesco De Gregori in una nuova versione di Gianna Nannini.

La rocker senese ha ridato vita al classico del repertorio del cantautore romano, datato 1983, con un’intensità e incredibile e una carica blues molto emozionante.

Gianna Nannini canta La donna cannone

La nuova versione de La donna cannone è la terza delle 10 cover che renderanno speciale il progetto I Love My Radio, iniziato ormai da qualche settimana.

Brano di grandissimo successo, scritto originariamente da De Gregori per la soundtrack del film Flirt, La donna cannone oggi rivive in una nuova veste, più vicina al rock blues, grazie alla straordinaria voce di Gianna Nannini. Il brano può essere ascoltato in radio dal 15 giugno.

Nel frattempo ci ascoltiamo la versione originale:

I Love My Radio

I Love My Radio è il nuovo progetto delle principali radio italiane per festeggiare i 45 anni di un’industria che è ancora il cuore della nostra musica.

Sul sito ilovemyradio.it è possibile nell’ambito di questo progetto votare fino al 31 luglio la canzone della nostra vita, scegliendo tra 45 pezzi storici pubblicati dal 1975 al 2019, da Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni a Soldi di Mahmood, passando per canzoni come Una donna per amico, Caruso, Certe notti e Roma-Bangkok.

Una splendida iniziativa che ha coinvolto già migliaia di persone e ha già regalato tre cover di altissimo livello da parte dei Big della nostra canzone. Ed è solo l’inizio…