Gianna Nannini cade dal palco: stop concerto

Gianna Nannini (Foto di repertorio, di Simone Di Luca)

Paura per Gianna Nannini. L’artista è caduta dal palco durante il concerto a Genova, tappa del tour ‘Fenomenale’. Dopo la scivolata non è riuscita a rialzarsi da sola. “Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai Volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari e…. tutti seduti!”, ha scritto la rocker 61enne sui social postando un video di lei mentre si trova sull’ambulanza che a sirene spiegate la porta in ospedale.