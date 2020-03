Gianna Nannini live in streaming: la cantante senese na annuncia una serie di dirette per aiutare i fan a stare a casa per l’emergenza Coronavirus.

Gianna Nannini dà il suo contributo per superare l’emergenza Coronavirus. La rocker senese ha deciso di aiutare i suoi fan a superare la solitudine casalinga annunciando una serie di serenate in streaming da casa.

“La cosa brutta di questo virus è la solitudine. Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità“, ha scritto l’artista sui social, dando appuntamento a tutti per il prossimo giovedì.

Gianna Nannini live in streaming

La nota rocker toscana ha voluto dare appuntamento ai fan per giovedì 12 alle 16: “Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza“.

Da questo momento Gianna ha spiegato di voler utilizzare i dispositivi che già sono in uso per le scuole, e di voler fare il possibile per superare questo momento insieme ai fan regalando loro nuove emozioni dal vivo, ma virtualmente. Questo il suo annuncio:

Gianna Nannini suona da casa

Nel suo messaggio Gianna ha tra l’altro utilizzato l’hashtag #iosuonodacasa, dando almeno formalmente la propria adesione all’iniziativa promossa da Franco Zanetti sulle colonne di Rockol.

La diretta dell’artista di Motivo avverrà dalla sua casa studio di Milano, laddove sono nate alcune delle sue canzoni più note e amate. Accompagnata da piano e chitarra acustica, la rocker rsuonerà alcuni suoi pezzi, canterà a squarciagola e risponderà alle domande dei fan, magari raccontando anche alcuni degli aneddoti straordinari che hanno caratterizzato la sua intensa vita.

Non resta che rimanere sintonizzati sui suoi account social per poter conoscere altri dettagli su questa iniziativa e per poter conoscere le eventuali repliche delle sue serenate.