Nonostante i baci, le giornate passate insieme e i commenti di Ivana e Luca, sembra che Erica Piamonte e Gianmarco Onestini non siano una coppia. I fan ne erano quasi certi, ma ieri sera l’ex gieffino ha chiarito le cose con una storia su Instagram.

Le fan della “coppia” in questo momento…



“Penso che abbia semplicemente confermato il mio pensiero su di lei. Mi ha invece deluso il silenzio e l’immobilismo di Gennaro di fronte a tanta violenza verbale espressa nei mei confronti che non ha cercato di bloccare in nessun modo, non ha fatto nulla. Comportamento di cui io sono venuto a conoscenza solo una volta uscito. Al contrario io l’avevo difeso in più occasioni, compreso quando l’ho portato via mentre lei con una sberla gli aveva fatto volare il piatto che aveva in mano. Sono stato l’unico nella casa a dire in faccia a Francesca cosa pensassi dei suoi modi di fare con un garbo che sicuramente lei non conosce.”