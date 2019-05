Lo sponsor del Grande Fratello ha fornito ai ragazzi dei maledetti costumi a pantaloncini che non ci lasciano immaginare niente quando si fanno la doccia, ma per fortuna – dopo ventitré giorni di completa castità – un concorrente ha mostrato qualcosa che non avrebbe dovuto mostrare in diretta televisiva, tanto che anche lo stesso Grande Fratello lo ha chiamato in magazzino. Sto parlando di Gianmarco Onestini, fratello minore del più noto Luca, ex concorrente della seconda edizione del GF Vip.

Un incidente decisamente piccante successo intorno alle 17:00 di oggi pomeriggio in giardino, quando in un momento di relax Gianmarco Onestini si è seduto sulla sdraio accanto a Francesca De André per farle dei grattini.

Se Cristiano Malgioglio si fosse trovato in casa in quel momento sicuramente avrebbe riproposto questa scena cult.