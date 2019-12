Gianluca Grignani, Tu che ne sai di me: il nuovo singolo del cantautore milanese a distanza di cinque anni da A volte esagero.

L’attesa sta per terminare. Gianluca Grignani ha finalmente annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, a distanza di cinque anni da A volte esagero. Il Joker ha confermato sui suoi canali social ufficiali la data di uscita e il titolo di un brano che i fan attendevano da lungo tempo, tra indiscrezioni e qualche rinvio di troppo.

Ecco tutti i dettagli sul nuovo pezzo di Grignani, probabile primo estratto da suo nuovo album.

Gianluca Grignani: Tu che ne sai di me

Per il momento sul nuovo singolo Tu che ne sai di me conosciamo pochi dettagli, oltre al titolo. Gianluca ha infatti stabilito la data di pubblicazione, e non una qualunque: il 1° gennaio 2020. Anno nuovo, musica nuova per Grignani, che ha deciso di fare il regalo di Natale più bello di tutti ai suoi fan.

Conosciamo inoltre la cover del singolo, che è stata pubblicata dal cantautore milanese sul suo account Instagram. Eccola qui:

Gianluca Grignani oggi

Negli ultimi anni Grignani non è stato certo uno dei più grandi protagonisti della nostra musica. La speranza è che il 2020 possa essere l’anno della sua ripartenza. Per ora non sappiamo quali sono i suoi programmi, ma in molti credono che possa essere giunto il momento dell’arrivo del suo dodicesimo album in studio. C’è addirittura chi incrocia le dita per un suo ritorno a Sanremo, anche se si tratta di un’ipotesi che al momento non trova alcun tipo di conferma.

L’artista lombardo è fermo discograficamente a una raccolta, Una strada in mezzo al cielo, che risale al 2016, mentre per l’ultimo disco d’inediti bisogna tornare ancora più indietro, addirittura ad A volte esagero del settembre 2014.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/grignanigianluca/

