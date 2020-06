Tra una catfight con Francesca De Andrè e un battibecco con Gianmarco Onestini, pare che Gennaro Lillio abbia anche avuto il tempo per passare del tempo con la bella Ema Kovac, madre natura di Ciao Darwin. Secondo Alberto Dandolo la modella però iniziato una frequentazione (forse solo virtuale) con il cantante de Il Volo, Gianluca Ginoble (se li sceglie tutti bruttarelli), che però pare sia felicemente fidanzato.

“Il cuore di Gianluca Ginoble vola per Ema Kovac? Con Ignazio e Piero forma Il Volo, trio canterino di successo nel mondo nato a Ti Lascio una canzone. Gianluca Ginoble conquista sui social le attenzioni delle numerose fan ma in pochi sanno che il giovane cantante ha una estimatrice d’eccezione: trattasi della statuaria Ema Kovac. L’ex madre natura di Ciao Darwin, concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Dayane Mello, ha infatti iniziato una frequentazione (solo virtuale?) con il bel Gianluca. Ginoble avrebbe una dolce metà di nome Francesca e la Kovac ha trascorso la quarantena con l’ex gieffino Gennaro Lillio. Una vera e propria soap, come andrà finire?”