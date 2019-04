“Dato che la Pasqua è anche festa di pace vorrei adeguarmi chiedendo scusa ad Adriana Volpe per quella espressione poco felice che mi è scappata domenica durante L’Arena di Giletti“. Giancarlo Magalli interviene con un post su Facebook per scusarsi dopo le parole pronunciate nel corso del programma su La7. A Massimo Giletti che gli chiedeva di Adriana Volpe, il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ ha infatti risposto: “Non parlo con le bestie”. A stretto giro la reazione della conduttrice televisiva che su Instagram ha replicato: “A Pasqua Giancarlo Magalli ad una domanda su Adriana Volpe dice: ‘Non parlo con le bestie’… posso solo rispondere che ‘A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!’“.

Fonte