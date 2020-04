Nonostante abbiano lavorato fianco a fianco per anni, i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non sono dei migliori. La conduttrice al GF Vip si è scagliata contro il suo ex collega.

“Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Io lavoravo con lui da 7/8 anni, sono durata, sono l’unica. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. tutte duravano pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’. Da quando ho riposto alle sue provocazioni non mi ha più guardato in faccia e non mi ha più voluto…ha continuato a dire ‘io con questa non lavoro più’. Tanto è vero che la Rai sente l’esigenza di spostarmi. Ma attenzione, io faccio subito una querela”.

ECCO IL VIDEO Adriana parla di MAGALLI e de “I fatti vostri” ovviamente la regia stacca subito #gfvip pic.twitter.com/YKQWvECtLs — Andrea Treccani (@andreatreccani) January 16, 2020

Ieri Giancarlo Magalli in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha fatto un appello alla Volpe e si è detto pronto a far pace. Il presentatore de I Fatti Vostri ha anche espresso il suo dispiacere per il lutto subito da Adriana.

“Perché non chiariamo io e lei? E questo lo dice proprio a me? Io vorrei chiudere questa faccenda, questo è sicuro: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati diversi anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento molto difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto per quello che sta passando”.

Per adesso l’ex gieffina non ha risposto e onestamente dubito che lo farà, se non “nelle sedi competenti”.

Adriana parla di Magalli non aspetto altro #GFVip pic.twitter.com/YbiccwTXV3 — Marina Van Der Woodsen (@MarinaVanDerWoo) January 17, 2020

Fonte: Oggi