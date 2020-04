Giancarlo Magalli non è certamente un Bimbo di Barbara d’Urso e l’ha dimostrato più volte negli ultimi anni. Il conduttore di Rai Due nel 2017 e nel 2019 ha lanciato diverse shade alla collega ed ha detto che Carmelita fa tv basata sull’esagerazione, sulla speculazione delle lacrime e sui falsi sentimenti. Magalli durante l’ultima puntata de I Fatti Vostri ha anche deriso i famosi tutorial di Barbarella:“I famosi tutorial, c’è gente che spiega qualsiasi cosa. Anche una famosa conduttrice c’ha spiegato come si levano i guanti, che noi non l’avremmo mai saputo altrimenti”.

Adesso Magalli è tornato a punzecchiare la d’Urso e in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha detto la sua sulla preghiera fatta da Barbara insieme al famoso food blogger (assolutamente non rainbow da sempre) Matteo Salvini: “Prego che cessino queste preghiere“.

Amen.



Giancarlo Magalli e i cambiamenti a I Fatti Vostri a causa del CoronaVirus.