L’amore non ha sesso, non ha età ed è pure cieco, ma Giancarlo Magalli è riuscito comunque a rompere ogni schema perché la sua nuova fidanzata ha 22 anni e non di differenza, ma proprio all’anagrafe.

Il suo nome è Giada Fusaro e pare che i due si siano conosciuti proprio a I Fatti Vostri, storica trasmissione di Rai Due condotta proprio da Giancarlo Magalli.

La Fusaro era andata ospite a I Fatti Vostri per raccontare di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un maestro di karate poi condannato. Una storia che la ragazza raccontò anche a Le Iene e che commosse molto Magalli.

Al momento lei nega di essere la sua compagna “ma quale fidanzamento e fidanzamento, non credete ai giornali”, ma il conduttore sembrerebbe essere in disaccordo con lei:

«Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte».

49 anni e non sentirli.

Hai capito Magalli? Lui 71 anni, lei 22. #ifattivostri pic.twitter.com/uRz57MRExy — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 26 gennaio 2019

Ragazzi Magalli sta con una che ha 49 anni in meno di lui, lei ha 22 anni lui 71, 49 ANNI — Colette (@lasoralalla) 26 gennaio 2019

#Magalli ha una fidanzata di 22 anni. Quindi ci sono cinquant’anni di differenza.

E allora perché non posso fidanzarmi con #Insinna? Avremmo solo trentadue anni di differenza — LUDOVICA MORDENTI (@ludomord) 27 gennaio 2019

Comunque, la vera notizia su #Magalli è che il cognome della ragazza è #Fusaro. Già vedo l’esclusiva : “tutto molto tradizionale come piace a noi!” 🤪 — Clio (@clioludovica) 26 gennaio 2019

Pure Magalli si è fidanzato.

E io no. — Bionda (@DoraEbasta) 27 gennaio 2019