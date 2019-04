A una settimana dal suo addio a Uomini e Donne, Gian Battista è tornato a parlare delle accuse di aggressione ai danni di Ida.

L’uomo ha rilasciato un’intervista a Insta Radio ed ha speso anche delle bellissime parole per Tina e Maria De Filippi.

“Tina Cipollari è un pilastro della trasmissione. Lei è simpaticissima davvero. Maria è superlativa, ha delle capacità di sintesi straordinarie. Mentre tu stai parlando lei ti da già la risposta e passa avanti. Lei è ha diverse lauree. Io della Maria e della Tina sono innamorato e lo sarò per tutta la vita. Con Gianni Sperti è diverso, lui andava sul personale. Si infiammava contro di me.

Io ringrazierò sempre, per tutta la vita Maria De Filippi. Mi ha dato la parola in tv. Diciamo che è stata democratica.

Mentre l’episodio con Ida è da verificare. Ci sono le telecamere, possono controllare.

Io sono contro la manipolazione mediatica. Le anticipazioni di Uomini e Donne dicevano che ho aggredito una donna. Poi in studio si è parlato di spinta e di porta buttata giù. Ma vi rendete conto? Delle gente pensa che io sia un aggressore.

Poi nel programma tagliano delle cose. Ad esempio se uno si alza e inizia a dare di matto o dice troppe parolacce, viene coperto o addirittura tagliato. Sono successe delle cose, quando Valentina mi ha fatto il gesto dell’ombrello e mi ha mandato a quel paese, non l’hanno mandato in televisione. Mi ha detto proprio ‘vaffa’. Avessi fatto io quel gesto a qualcuno? Le cose vanno in questo modo

Io voglio salutare Tina e Maria”.