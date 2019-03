Qualche giorno fa una talpa presente durante le registrazioni di Uomini e Donne, ha rivelato che Gian Battista sarebbe stato cacciato da Maria De Filippi. Il motivo? Secondo la ricostruzione di questa ragazza, pare che Gian Battista abbia spintonato una collaboratrice di Kween Mary.

Adesso a parlare è il diretto interessato:

“Io non ho fatto nulla di ciò!!

La ragazza? Bene, la verità è che non l’ho nemmeno sfiorata; tra l’altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla. – ha dichiarato Gian Battista – Io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. E stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che li ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori. Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare…..magari del video fatto in discoteca all’insaputa di Rocco; ove diceva delle cose… sulla Galgani inerenti alla trasmissione Tutto architettato nei minimi dettagli. Se Maria mi ha invitato ad andarmene? La Maria De Filippi fa molti programmi; Lei certifica solo cosa gli sottopongono la Lucia Chiorrini capa della Redazione di Uomini e Donne e Gianni Sperti ” suo Amico personale”.

Non so chi abbia ragione, ma nel dubbio non vedo l’ora di gustarmi la puntata incriminata…



Le anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Gian Battista.

“Si passa all’argomento scottante della puntata: Gianbattista! – si legge su Il Vicolo delle News – In settimana è uscito con una dama che è rimasta interdetta da lui e i suoi atteggiamenti. Si era vestita tutta carina per uscire con lui e invece si è ritrovata sulla sua macchina sporca e che puzzava tantissimo di fumo. Poi le chiedeva se aveva i soldi, se abita in una casa di proprietà ecc. ecc. Maria lo fa entrare e subito Gianni lo attacca, battibeccano un po’ finchè l’opinionista esclama: “Ma cosa stai dicendo, proprio tu che anche qua fuori hai aggredito una una collaboratrice di Maria“. Gianbattista lì si incavola e dice: “Ma che stai inventando? Facciamola entrare e vediamo se è vero che io l’ho aggredita“. Maria già lì si vede che stava perdendo le staffe, incavolata manda a chiamare la sua collaboratrice e questa entrando conferma che effettivamente lui, siccome era stufo di stare fuori ad aspettare il suo turno per entrare in studio, ad un certo punto ha cominciato a dare in escandescenza fino a che non le ha dato uno spintone. Lì Maria immediatamente lo caccia via e il pubblico si è alzato in piedi gridando all’unisono: “fuori – fuori“. Salutiamo così la dipartita di Gianbattista, per la gioia di tutti e soprattutto di Gianni”.

Maria che caccia Gian Battista (finalmente) perché ha aggredito una sua collaboratrice. MAI METTERSI CONTRO IL TEAM DI MARIA LE BASI #uominiedonne — . (@adovrelena) 22 marzo 2019

Gian Battista ha spinto una collaboratrice di @defilippi_m?

Come ha osato?#uominiedonne pic.twitter.com/4GGWgAZZ6I — Ragazzo Comune 2 (@Ragazzo_Comune2) 22 marzo 2019