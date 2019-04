Era più di una settimana che aspettavamo la puntata dell’allontanamento di Gian Battista dallo studio di Uomini e Donne e ieri è stata trasmessa.

Poche ore dopo la messa in onda, l’uomo ha pubblicato un post su Facebook. Gian Battista ha nuovamente dato della bugiarda alla ragazza della redazione, dicendo che le porte non possono essere buttate giù.

“Le porte tagliafuoco non possono essere buttate giù da un’essere umano.

Quelle con maniglione antipatico, si aprono con un dito; basta toccare il maniglione e si sganciano.”

Ma non lo capisce che Maria De Filippi l’ha cacciato per lo spintone e non per le porte?

Maria caccia Gian Battista da U&D, il video.

“Gian Battista devi lasciare lo studio” #UominieDonne pic.twitter.com/m7NoWaC3vM — Uomini e Donne (@uominiedonne) 3 aprile 2019

“Gian Battista devi lasciare lo studio per me” Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi di #UominieDonne? 😮 https://t.co/vSnZMwFu1R — Witty TV (@WittyTV) 3 aprile 2019

Lo sfogo della scorsa settimana di Gian battista su Facebook.

“Io non ho fatto nulla di ciò!!

La ragazza? Bene, la verità è che non l’ho nemmeno sfiorata; tra l’altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla. – ha dichiarato Gian Battista – Io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. E stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che li ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori. Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare…..magari del video fatto in discoteca all’insaputa di Rocco; ove diceva delle cose… sulla Galgani inerenti alla trasmissione Tutto architettato nei minimi dettagli.

Se Maria mi ha invitato ad andarmene? La Maria De Filippi fa molti programmi; Lei certifica solo cosa gli sottopongono la Lucia Chiorrini capa della Redazione di Uomini e Donne e Gianni Sperti ” suo Amico personale”.