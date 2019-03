Riccardo Fogli sull’Isola dei Famosi ha detto di non conoscere Giampaolo Celli (il presunto amante di sua moglie) e di non aver mai collaborato con lui. Adesso però lo stilista in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha raccontato la sua versione dei fatti.

Celli ha ribadito di conoscere Fogli ed ha aggiunto aver preso provvedimenti legali contro Fabrizio Corona.

“Io continuo a negare di aver avuto rapporti sentimentali con la moglie di Fogli. Con lei solo rapporti di lavoro e amicizia. Riccardo non si è ricordato, lui mi conosce. Quando uscirà Riccardo si ricorderà. Lui non si è ricordato perché era stanco sull’Isola, si vedeva che non era lucido porello. Karin sta passando momenti terribili. Quando uscirà Riccardo andremo tutti a mangiare una pizza.

Vederlo bullizzato da Corona non mi è piaciuto. Quella è stata la cosa più brutta che ho visto in tv. Quella è stata una cosa orrenda, non si fa una roba del genere a nessuno. Corona poteva fare il suo lavoro in maniera diversa, io mi dissocio. Fogli è educato e professionale, mi dispiace davvero.

Queste foto se lui non fosse stato a L’Isola dei Famosi valevano 1 euro. Adesso valgono tanto.

L’Isola dei Famosi è stata un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico.

Se denuncerò Corona? Io sono già passato per vie legali.

Io conosco Fabrizio e non Corona che è cosa diversa da 20 anni. Se io parlo con un amico e mi confido rimane lì. Se poi tu metti la maschera Corona e travisi le cose è uno schifo. Feci un’intervista tramite lui 15 giorni fa poi ritrattai proprio perché non mi piaceva come erano stato affrontate le cose”.