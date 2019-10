Un rigore inesistente concesso in pieno recupero consente al Borussia Moenchengladbach di pareggiare contro la Roma in un match della terza giornata del gruppo J di Europa League. Un vera e propria beffa per i giallorossi puniti dall’abbaglio dell’arbitro scozzese Collum che vede un fallo di mano di Smalling in area, quando invece il difensore inglese colpisce il pallone con il volto. Dagli 11 metri Stindl non sbaglia e pareggia la rete di testa di Zaniolo al 32′ del primo tempo. I giallorossi mantengono comunque la vetta solitaria del girone con 5 punti, uno in più degli austriaci del Wolfsberg e dei turchi del Basaksehir; Borussia fanalino di coda a quota 2.

