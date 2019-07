“Non desidero rilasciare dichiarazioni per il momento“. In modo secco, ma cortese, l’avvocato Gianluca Meranda commenta all’Adnkronos l’ipotesi giornalistica che ci fosse un quarto italiano al tavolo dell’hotel Metropol di Mosca dove è avvenuto l’incontro al centro dell’inchiesta della procura di Milano su presunti fondi russi alla Lega. Meranda, che risulta indagato per corruzione internazionale e ieri ha ricevuto una perquisizione ed è assistito dall’avvocato Ersi Bozheku, sarà ascoltato oggi dai pm milanesi titolari dell’indagine secondo quanto apprende l’Adnkronos.

Fonte