E’ giallo intorno alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. Secondo quanto ha reso noto un suo amico, il fotoreporter Alex Fiumara, del 32enne non si hanno più notizie dal 29 dicembre, quando, “secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, si è allontanato da Torre Del Greco senza documenti, senza auto e senza effetti personali”. “Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”, ha scritto Fiumara su Facebook.

