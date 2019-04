Questa mattina il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha fatto luce su una storia analoga a quella di Pamela Prati parlando di una “vip famosissima” che ha avuto un fidanzato fantasma, un tale Lorenzo Coppi, amico di Pamela Perricciolo, la nota manager della Prati apparsa a Live – Non è la d’Urso.

Qualche ore fa, il settimanale Oggi ha svelato chi è la vip in questione che ha avuto un flirt virtuale durato mesi con questo fantomatico Lorenzo Coppi: si tratta della showgirl Sara Varone, co-conduttrice insieme ad Elisabetta Gregoraci di un’edizione di Buona Domenica ad inizio anni duemila.

Intervistata dal settimanale, la Varone ha raccontato di come si sia invaghita di questo tale Lorenzo Coppi e di come abbia fatto di tutto per incontrarlo, senza però riuscirci.

«Per alcuni mesi ho avuto una relazione affettiva con una persona che non è mai esistita. Esisteva invece un suo profilo Facebook, ed esisteva l’immagine di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi tante parole che riuscivano ad aver presa sul mio cuore. Ogni volta però che tentavo di incontrarlo, Pamela ed Eliana mi dicevano che creavo grossi conflitti in famiglia. Che David e suo padre, un importante magistrato, litigavano perché lui era insofferente a tutte le norme cautelari che doveva osservare per la sua sicurezza».

E ancora

«Nessun contatto telefonico con David Coppi, perché dicevano che poteva essere intercettato… Ma un certo punto mi sono ribellata, gli ho scritto che volevo incontrarlo a tutti i costi, altrimenti sarebbe finito tutto. Ed è successo l’inferno. Non riuscivo più a frequentare altri che loro, uscivo solo con loro e mi sono ritrovata dentro una cosa più grande di me senza nemmeno rendermene conto».

Ed infine:

«Diedi a Pamela una somma di denaro. Poi ho cambiato numero e non ho più voluto avere niente a che fare con loro».

Lorenzo Coppi come Mark Caltagirone? Sara Varone come Pamela Prati?