Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato trovato alle 12,30 di questa mattina in un carrello della spesa abbandonato nel parcheggio tra il supermercato e il centro radiologico in via Giuseppe di Vittorio, a Ceccano, in provincia di Frosinone. A fare la macabra scoperta sarebbe stato proprio un dipendente dell’ambulatorio, il primo ad accorgersi del sangue che gocciolava tra un mucchio di coperte nel carrello. Sul posto i carabinieri della locale Stazione, del Norm della compagnia di Frosinone e del Nucleo Investigativo. Nascosto tra gli stracci il corpo di un uomo a testa ingiù. Sono in corso le indagini.

Fonte