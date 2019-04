di Francesco Saita

E’ un giallo la vicenda della vendita dell’Isola delle Sirene, di fronte a Taormina. Secondo quanto riporta il sito www.privateislandsonline.com, agenzia di compravendita online di prestigiose location in mezzo al mare dalle Hawaii alla Grecia, l’isolotto siciliano, di circa 4mila metri quadrati, è stato appena venduto. Una cessione che coglie di sorpresa Cateno De Luca, sindaco di Messina, che all’AdnKronos dice: “L’isola è di proprietà della nostra città metropolitana ed è tuttora parte del nostro patrimonio”.

“Mi pare si tratti di una fake news, io non ne so nulla” assicura ancora il primo cittadino della città dello Stretto, per poi aggiungere come “la situazione della mia città è quasi di default, per cui a giugno potremmo pensare anche alla vendita dell’isolotto, sperando che, magari, ad acquistarlo possa essere lo stesso comune di Taormina, vedremo”.

