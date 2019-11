Starebbe per lasciare l’incarico a breve mons. Fabian Pedacchio Leaniz, segretario di papa Francesco. A quanto apprende l’Adnkronos, vi sarebbe stata un’accelerazione nella sua sostituzione per motivi al momento ancora non chiari. Pedacchio, in pianta stabile a Santa Marta dove lavora a tempo pieno per il pontefice, potrebbe lasciare la segreteria particolare del Papa dai primi dicembre, ma lo stesso sacerdote di origini argentine, inviato a Roma nel 2007 da Buenos Aires dall’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio, potrebbe rimanere comunque incardinato in un ufficio marginale della Segreteria di Stato. Ovviamente la decisione di sostituire Pedacchio avverrà probabilmente in coincidenza con una promozione ad altro incarico, una sorta di promoveatur ut amovetur in ottica curiale.

