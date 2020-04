Nonostante la fine della loro relazione Giacomo Urtis e Roddy Alves sono rimasti in ottimi rapporti e lo dimostrano anche le loro dirette Instagram. Oggi però Dagospia ha riportato un’indiscrezione secondo la quale il famoso chirurgo non sarebbe felice degli ultimi interventi estetici di Roddy.

“Fulmini, saette e getti bollenti di silicone e botulino hanno travolto il rapporto di amicizia tra il fu Ken umano Rodrigo Alves e la incontenibile e mitologica chirurga Giacomina Urtis. Quest’ultimo non avrebbe infatti gradito le ultime trasformazioni estetiche dell’amica”.

Ma la vera bomba Dandolo l’ha lanciata nel suo ultimo articolo su Giacomo Urtis, che pare diventerà un ermafrodita.

“Giacomino e’ in realtà assai eccitata perché a breve arriverà all’ ultima tappa della sua transizione: finalmente dopo essere passato dalla tappa definita “Milly D’Abbraccio” a quella nota come “il body builder di Tokyo” ora realizzerà il suo sogno: diventerà una ermafrodita con vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane.

La Urtis a Dagospia: “Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone. Sarò una ermafrodita elegante e discreta. In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la gioia del sess0. La mia verginita’ vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possiederà in una città segreta”.