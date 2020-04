Giacomo Urtis non solo è il chirurgo di moltissime star della tv italiana, ma sul suo corpo ha sempre provato interventi più o meno invasivi, come quando si è rimodellato l’addome, creandosi una tartaruga definita. Ieri il chirurgo dei vip ha fatto una rivelazione particolare ad Alberto Dandolo, Giacomo infatti ha detto che vuole diventare un’ermafrodita e che presto avrà una vagina.

“Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone. Sarò una ermafrodita elegante e discreta. In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la gioia del sess0. La mia verginita’ vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possiederà in una città segreta”.