Giacomo Urtis ed il Ken Umano sono stati insieme. A rivelarlo è stato il chirurgo dei vip che – in piena promozione per il suo singolo Tia – ha rilasciato un’intervista a Novella 2000.

“Siamo stati molto bene insieme ma è durata pochi giorni, mi ha riempito di attenzioni. Se vivesse in Italia non nascondo che penserei ad un legame importante. Come fidanzato è l’uomo ideale. Dice sempre che cerca un ‘campesino’, cioè un ragazzo di campagna, un contadino, una persona semplice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione”.

Giacomo Urtis ed il Ken Umano che hanno fatto fiki fiki. Ho come l’impressione che il Grande Fratello Vip possa aprire la porta ad entrambi….