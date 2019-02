Giacomo Urtis e Alda D’Eusanio, è scontro dalla Panicucci: “Sembri Michael Jackson” – “Vai da un neuropsichiatra” (VIDEO)

Giacomo Urtis e Alda D’Eusanio non devono starsi molto simpatici perché dopo aver battibeccato da Piero Chiambretti su Rete 4, hanno litigato anche di prima mattina da Federica Panicucci. L’argomento? Sempre la chirurgia plastica.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è sottoposto a ben 20 interventi estetici per migliorarsi e questo alla D’Eusanio non sembrerebbe proprio andar giù.

“Siccome Alda D’Eusanio mi va contro in tutte le trasmissioni – ha esordito Urtis – volevo dirle che siccome non ha più vent’anni e non ha neanche una ruga, mi sembra strano che non si sia rifatta niente e che sia contro la chirurgia come dice. Alda ricordati che i telespettatori non sono stupidi, ormai sanno che se una è senza rughe vuol dire che ha fatto un lifting o qualcosa. Ti sei fatta di tutto e sei contro la chirurgia, mi fai ridere. Ma sembri Michael Jackson di faccia e sei contro la chirurgia?”.