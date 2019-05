Giacomo Urtis ieri sera è stato uno degli oltre tre milioni che ha seguito la puntata di Live Non è la d’Urso dove Eliana Michelazzo è stata la protagonista indiscussa.

Al centro del dibattito la sua storia con Simone Coppi ed il suo rapporto con Pamela Perricciolo, che Dagospia ha attribuito essere la sua ex fidanzata. Eliana ha smentito dichiarandosi eterosessuale, proprio come ha fatto poco dopo anche Donna Pamela, ma Urtis – che da casa si è divertito a commentare live la puntata – su quest’ultimo punto non è molto convinto dato che ha scritto:

“I video (quelli intimi inviati ai profili fake, ndr) servivano per ricattare? In realtà servivano a Donna Pamela per **** come una pazza”.

COSA?



Pamela Perricciolo che fingendosi Simone Coppi riceve i nudes di Eliana scattati nella camera accanto alla sua: #NonELaDUrso pic.twitter.com/YTFVGHhEU6 — Roman Holy Gay 🏳️‍🌈 (@Alferret_) 29 maggio 2019

Dopo essermi immaginato questa scena credo che anche io, proprio come Eliana Michelazzo, ho bisogno di una seduta con Alessandro Meluzzi.

Poco dopo Urtis ha attaccato anche la Michelazzo: