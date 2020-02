Il grande cinema italiano si conferma di casa su Sky: alcuni tra i film più nominati ai prossimi David di Donatello sono già disponibili su Sky Cinema (anche on demand su Sky e Now Tv), mentre altri arriveranno nei prossimi mesi. Già su Sky anche i due film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature: ‘Il traditore’ (18 nomination), di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, e ‘Il primo re’ (15 nomination), di Matteo Rovere, già vincitore di tre Nastri d’Argento, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Presenti anche ‘La paranza dei bambini’, diretto da Claudio Giovannesi e tratto dal best-seller di Roberto Saviano, premiato al Festival di Berlino 2019 per la miglior sceneggiatura; ‘Domani è un altro giorno’, di Simone Spada con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, e ‘Il campione’ di Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. In arrivo nei prossimi mesi su Sky anche ‘L’immortale’, primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, candidato come miglior regista esordiente; ‘Martin Eden’ di Pietro Marcello con Luca Marinelli, ‘5 è il numero perfetto’ di Igor Tuveri con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte; ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, e ‘Ricordi?’, di Valerio Mieli con Luca Marinelli.

