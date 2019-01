Ghali si è fidanzato e questa volta Taylor Mega non c’entra niente.

Il trapper di Cara Italia ha infatti da poco confermato (con un bacio su Instagram in diretta dalle Maldive) la relazione con la modella internazionale Mariacarla Boscono che da oltre vent’anni lavora per Calvin Klein, Versace, Dolce & Gabbana, Givenchy, Ferrè, Dior, Cavalli, Michael Kors, Moschino e Chanel (solo per dirne un po’).

Ebbene sì, proprio “da oltre vent’anni” perché Mariacarla Boscono (che nel 2010 è stata eletta nella top 4 delle modelle più influenti al mondo) soffierà quest’anno 39 candeline, mentre Ghali ha solo 25 anni.

Una differenza di età (ci corrono circa 15 anni) che i due sembrerebbero non notare, dato che sono affiatatissimi insieme. I due, stando a quanto pubblicato da Vanity Fair, si sarebbero conosciuti a Milano lo scorso settembre, in occasione dell’amfAR Gala, evento di chiusura della Settimana della Moda.

