Ghali, nuovo album in arrivo: l’annuncio su Instagram attraverso lo screenshot di una conversazione con la madre.

Ghali è tornato e sta per pubblicare un album nuovo di zecca. In un periodo così ricco d’impegni, l’artista ha deciso di annunciare la nuova uscita mostrando una conversazione in cui chiede alla madre di stargli vicino.

Un modo originale per condividere con i fan una notizia così bella. Ennesima dimostrazione di quanto sia speciale il suo rapporto con la madre, spesso citata anche all’interno delle sue canzoni.

Ghali pubblica un nuovo album: l’annuncio su Instagram

La nuova fatica discografica dell’artista arriva a due anni da Album e Lunga vita a Sto, e a pochi mesi dall’uscita dei singoli estivi Turbococco e Hasta La Vista.

Non sappiamo quale sia la data di uscita fissata per la pubblicazione, ma sappiamo che manca poco. Lo testimonia la conversazione con la madre pubblicata da Ghali. In questa, la donna chiede al figlio se accettare o meno l’offerta di lavoro ricevuta. La risposta dell’artista è però lapidaria: “Ma che domanda è? No mamma. Basta quel lavoro. Digli ciao è stato bello e ringraziali. Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me“.

Di seguito il post di Ghali:

Ghali, tra Turbococco e Hasta La Vista

Dalla prima anticipazione regalataci dall’artista di origini tunisine è difficile intuire quale sarà la strada principale del nuovo disco. Turbococco e Hasta La Vista hanno infatti poco in comune, come testimoniato anche dalla scelta dei produttori: per il primo Takagi e Ketra, per il secondo Avedon.

Spiega Ghali: “Turbococco è il mio indefinito di essere alle prese con appuntamenti, famiglia, lavoro, musica e il mio cocco (la testa) va a mille (turbo); mentre Hasta La Vista è la distenzione club di tutto il processo, è il momento in cui posso essere il ragazzo di Baggio“.