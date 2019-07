Stormzy e Ghali, Vossi Bop: il remix del singolo di grandissimo successo del re del grime, affiancato da una delle star italiane della trap.

Nuova uscita per Ghali, che amplia i propri orizzonti e conquista un featuring con Stormzy, il re del grime degli ultimi anni. I due hanno confezionato un bel remix di Vossi Bop, singolo del rapper inglese che già da diverso tempo bazzica ai primi posti della classifica britannica.

In questi nuovo pezzo, però, Stormzy lascia ampia spazio al nostro trapper di origini tunisine, che non perde l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e mostrare il suo talento, al di là del trap modaiolo degli ultimi mesi. E ne approfitta anche per attaccare il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Stormzy e Ghali: Vossi Bop (remix)

Già da diversi anni Ghali ha cercato nelle sue canzoni di mostrare un certo disagio nei confronti di una politica xenofoba, se non proprio razzista. E anche in questa occasione ha voluto mostrare la sua fiera bandiera antirazzista, con una serie di riferimenti che riguardano direttamente Salvini.

In un verso lo nomina direttamente (“Salvini dice che chi è arrivato col gommon, non può stare .it ma stare .co, anche se quando consegnavo pizze ai campi rom mi lasciavono più mance degli artisti pop“), ma sembra riferirsi a lui anche quando, ricordando la sua esibizione a San Siro prima del derby di Milano, parla di un ‘politico fascista’ in tribuna.

Ascoltiamo insieme questo pezzo: ecco Vossi Bop (remix).

Chi è Stormzy

Ma di politica ne parla anche il collega inglese di Ghali, Stormzy, che nella versione originale di Vossi Bop va all’attacco di Boris Johnson, esponente di spicco dei conservatori inglesi, uno dei ‘campioni’ della Brexit.

Classe ’93, Stormzy è uno degli esponenti di spicco del grime, un’evoluzione del hip hop britannico che mescola elementi garage, jungle e dancehall, portata al successo nei primi anni Duemila da due nomi su tutti: Dizzee Rascal e Wiley.

