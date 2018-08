Ghali

Annunciata la data zero di “Ghali in tour” che darà il via al primo tour di Ghali nelle più importanti arene indoor italiane!

➡️18 ottobre Mantova, Palabam

⬇️Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 31 agosto ⬇️

Ghali

Scopri tutti i dettagli!