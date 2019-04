“Barbara, è nata una coppia” al Grande Fratello 16. A brindare per Mila e Gennaro, che sembrano avere un’intesa particolare secondo gli inquilini della casa più spiata d’Italia, già a poche ore dall’inizio del reality, è Kikò. E tutti in coro chiedono che i due si diano un bacio.

Più imbarazzata lei, sorriso sornione lui, la modella e showgirl ex di Alex Belli e il personal trainer napoletano hanno ceduto solo a un brindisi a due. E quando Kikò insiste “Perché non ti piace lei? Dimmi la verità”, l’imbarazzo di Mila e Gennaro (“Str…” continua a dire a mezza bocca divertito il 27enne partenopeo) è evidente tanto che, per sviare l’attenzione, ‘chiamano’ un nuovo brindisi.

Gli inquilini insistono perché tra i due scatti questo bacio… ma per ora si devono accontentare di un abbraccio.

