Un vincitore de L’Isola dei Famosi nel cast del GF Vip: è l’indiscrezione di Alessio Poeta che su Twitter lancia un probabile nome che gli è giunto all’orecchio: “Pare che Walter Nudo sarà uno dei prossimi concorrenti del #GFVip. Chissà se stavolta riuscirà ad arrivare in finale senza l’aiuto di Lele Mora“.

Qualora l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, Walter Nudo non sarebbe l’unico vincitore de L’Isola dei Famosi in Casa, dato che sono già state confermate anche le Donatella, vincitrici della prima edizione Mediaset del reality (leggi anche: “Isola, 10 vincitori in 10 anni, li ricordi tutti?“).