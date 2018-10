Adesso è ufficiale, lunedì al Grande Fratello Vip entrerà un nuovo concorrente. A lanciare lo scoop è stato Alfonso Signorini nel suo programma web ‘Casa Signorini’. Il direttore di Chi ha confermato che da ora in avanti ci saranno due puntate a settimana del GF Vip e che già dalla prossima ci sarà una new entry.

Ma chi potrebbe essere il nuovo concorrente? Alfonso ha dichiarato di aver fatto un appello per far entrare nella casa in maniera definitiva la Contessa Patrizia De Blanck.

“Voglio darvi uno scoop. Nelle prossime puntate, forse anche da lunedì ci sarà una new entry. Voi sapete che dalla prossima settimana il Grande Fratello Vip raddoppia, perché andremo in onda il lunedì e il giovedì sera. Ci saranno ben due puntate in diretta e staremo a vedere. Perché c’è bisogno di nuovi elementi. Io ho lanciato un appello per avere la Contessa De Blanck in casa. Me le immagino con la Marchesa al risveglio davanti al caffè mentre fanno colazione.”

Non potrei essere più d’accordo con Signorini, Patrizia De Blanck è perfetta per smuovere la situazione e creare un po’ di dinamiche.

Per migliorare questo mortorio speriamo che il GF faccia due eliminazioni a settimana (una il lunedì e una il giovedì), con altrettante sostituzioni.

Fonte: 361 Magazine