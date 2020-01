di Alisa Toaff

“Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni, ma non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutti quelli che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile perché io sono uno che combatte da sempre la violenza in ogni maniera. Voglio chiedere scusa alla ragazza per le mie battute ma, ripeto, io stavo scherzando’’. Così Salvatore Veneziano in collegamento dalla ‘glass room’ dopo la sua squalifica dal ‘GF Vip’ per le sue affermazioni sessiste su Elisa De Panicis. Alfonso Signorini ha aperto la terza puntata del reality di Canale 5 con il ‘caso Salvo’ dando la possibilità all’ex gieffino di scusarsi: ‘’Dobbiamo sdoganare l’immagine di una donna vittima troppo spesso di luoghi comuni orribili, di pregiudizi schifosi, ottusi e maschilisti – ha sottolineato il conduttore all’inizio della puntata – Non si può più tollerare che nel 2020 si sentano ancora schifezze del genere anche al ‘Grande Fratello’’’.

