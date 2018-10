Jane Alexander si è dichiarata palesemente ad Elia Fongaro e ieri notte i due sono stati alcune ore a coccolarsi, arrivando ad un passo dal limone selvaggio.

Solo una settimana fa il compagno dell’attrice è andato (insieme a Silvestrin e Battista) fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ad urlare “sposami!”. La Alexander però pare sia quasi intenzionata a lasciare il suo Gianmarco. L’uomo per adesso non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica, ma ora è Enrico Silvestrin a parlare. Sul suo profilo Twitter il conduttore ha scritto che il figlio di Jane si vergogna di lei e che Gianmarco (il fidanzato) è in lacrime.

“Voi state ragionando sul compagno ma ad essere più colpito in questi giorni è il figlio che non riconosce più la madre e se ne vergogna. Jane deve tutelare se stessa e suo figlio di certo non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno. […] Chi ti ha detto che ipotizzo? E se Jane avrà un problema per questo sarà lei a comunicarmelo, non voi”.

E bravo Enrico… spill the tea bro!

Jane deve tutelare se stessa e suo figlio di certo non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) 25 ottobre 2018

Voi state ragionando sul compagno ma ad essere più colpito in questi giorni è il figlio che non riconosce più la madre e se ne vergogna — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) 25 ottobre 2018

Chi ti ha detto che ipotizzo? E se Jane avrà un problema per questo sarà lei a comunicarmelo, non voi — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) 25 ottobre 2018