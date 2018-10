Qualche giorno fa Stefano Sala in piena notte ha chiesto un bacio a Benedetta Mazza. La fidanzata del ragazzo, Dasha Kina, non si era preoccupata troppo, anche se aveva chiesto il video incriminato ai fan della trasmissione.

Nei giorni successivi il modello ha continuato a stare appiccicato alla Mazza e Dasha raggiunta telefonicamente da Il Fatto Quotidiano ha dichiarato:

“Lo avevo promesso a Stefano: ‘Non importa se qualcuna ci proverà con te, non farò grandi scandali perché se loro sono single possono fare quello che vogliono. Ma la responsabilità sarà tua se reagirai alle persone che ci proveranno‘. Non starei mai con qualcuno che non rispetta me e la nostra relazione. In caso di tradimento, statene certi, lo saluterò per sempre e sparirò”.

Ieri però è successo qualcosa di strano, la bellissima modella ha cancellato dai social tutte le foto con Stefano e quando un follower le ha chiesto il motivo, lei ha risposto: “Nothing. Anything. Anymore”.

La Kina ha anche lanciato una shade a Benedetta: “Cosa penso di lei? Non voglio discuterne. Posso solo dire una cosa: le azioni parlano più delle parole. Non importa quanto lei parli di cose belle”.

Dasha ti Amo. Sogno una tua entrata in casa che asfalti Benedetta. Sogno un remake del vai a giocare un po più in là della De Lellis. Ti prego, realizza i miei desideri. #gfvip pic.twitter.com/G24htKxuOC — Davide (@ilpiratanero97) 21 ottobre 2018

Non so se lo sapete, però Dasha, fidanzata di Stefano Sala, ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto con lui… Bè, mi aspetto che “linciate” lui e la vostra amata Benny come Chechu e Nacho.. Coerenza prima di tutto eh!! #gfvip — TuttoReality (@tttreality18) 22 ottobre 2018

Stasera mi immagino un ingresso di #dasha che molla #sala tipo Luca Dorigo quando lasciò #melita in diretta dicendo all’avversario ” tieniti pure la bambina ” #GFvip #gf2007 pic.twitter.com/wrvSHNPC08 — Grigio Giallo (@grigio_giallo) 22 ottobre 2018

Se anche Dasha, la fidanzata di Stefano, forse verrà tradita, che speranze ho io? #gfvip — Karmen. (@njennasmeh) 22 ottobre 2018