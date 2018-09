Con l’arrivo dell’ultima concorrente misteriosa il cast del Grande Fratello Vip dovrebbe essere chiuso al 99% (teoricamente dovrebbero mancare una donna ed il sostituto di Francesco Monte), ma se questi nomi sono ancora top secret, altri sono stati platealmente trombati.

Alcuni si sono candidati e non sono stati presi in considerazione (o più semplicemente non hanno superato i provini), mentre con altri gli autori non sarebbero riusciti a trovare un accordo.

Da Claudio Sona al più recente Francesco Monte: ecco chi sono i trombati del GF Vip 3

L’escluso più discusso è senza dubbio Claudio Sona, scartato senza troppe motivazioni durante le fasi dei provini. Il suo manager, Davide Maggio, ha accusato la trasmissione di averlo scartato perché troppo poco effeminato, accusa a cui gli autori non hanno mai risposto.

Un altro eliminato pare essere Francesco Monte, indigesto ai piani alti di Mediaset che vorrebbero un’edizione senza troppe polemiche. Insomma, il canna-gate non gli sarebbe stato perdonato.

Si erano candidati a partecipare anche Alex Migliorini e Alessandro D’Amico, ma i due – così come Sylvie Lubamba, Leopoldo Mastelloni e Sara Tommasi – non sono neanche mai stati chiamati.

L’esclusa più famosa resta però Iva Zanicchi, seguita da Manuela Arcuri: la prima ha rifiutato per dedicarsi a Tu Si Que Vales, mentre la seconda perché non riusciva a staccarsi dal figlio. Con l’esclusione dell’attrice è saltato il nome anche di suo fratello, Sergio Arcuri.

Da fonti certe sembrerebbero essere state contattate anche Lory Del Santo, Sara Affi Fella, Valentina Rapisarda e Claudia Galanti, ma nessuna delle quattro è arrivata alle fasi contrattuali.

Assenti dal cast anche i due nomi ambiti dalla Blasi: Gustavo Rodriguez e Diego Abatantuono.

Dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si sono candidate anche Eva Henger, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi, ma nessuna delle tre è mai stata chiamata a sostenere un provino.

Il nome più discusso resta comunque quello di Asia Argento, uscito come rumor negli ultimi giorni ma mai confermato da nessuno.