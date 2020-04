Ieri pomeriggio Andrea Denver ha nominato Adriana Volpe ed ha ricordato che sono passate due settimane dal suo abbandono.

Il mio cuore 💔

Stiamo tutti ancora sotto lo stesso treno#GFvip #Volver https://t.co/0Gcp90wSpb — graceoutofthewoods (@GretaSmara) April 2, 2020

Poche ore dopo il bel modello veronese e Paola Di Benedetto hanno iniziato a parlare in codice.

P: “Comunque volo con questa cosa che mi hai detto. Mi ha riempito il cuore”

A: “Sì”

P: “La borraccia. Vuol dire che non ho sognato per tre mesi”

A: “No, non hai sognato”

P: “Però se me l’avessi detto prima avrei potuto condividere delle grosse gioie”

A: “Però non potevo”

P: “Lo so, per delicatezza”

A: “Ti spiegherò”

P: “Ok”

A: “Il problema è che è una situazione simile all’altra, però non c’era quella persona, non era simile, quindi per me…”

P: “Sì capisco”

Su Twitter è scoppiato il caos e moltissimi fan del programma pensano che Paola e Andrea stessero parlando di qualcosa che riguarda anche Adriana Volpe.



non ho capito il gioco no scusate interrompete pic.twitter.com/wtcPRVF8U6 — mat (@ahoy_boy98) April 2, 2020

Questo segreto potrebbe riguardare qualsiasi cosa, ma di sicuro Paola si riferisce ad un evento accaduto durante il reality e che il pubblico non sa. Autori, Alfonso indagate.