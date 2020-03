“La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente è a casa in questo periodo così strano e cerca di distrarsi in mille modi diversi. C’è preoccupazione ma c’è anche tanto senso di responsabilità, unità e tanta voglia di vivere, di trovare soluzione per passare il tempo, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni’’. Recita così un messaggio inviato dal ‘Grande Fratello’ ai ‘reclusi’ vip della casa di Cinecittà e letto prima da Fabio Testi, poi da Adriana Volpe e infine da Antonella Elia per comunicare che il programma non si prolungherà oltre i primi di aprile come invece ipotizzato nelle scorse settimane.

Fonte